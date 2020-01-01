نشرة حوادث "الفجر".. محضر ضد محمد رمضان.. وحركة تنقلات في مديرية أمن القاهرة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تعيين العقيد محمد عبدالهادي مديرا للإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة

أعلن اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، عن حركة تنقلات محدودة لضباط المديرية، حيث تم تعيين العقيد محمد عبد الهادي مدير الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد شريف الحسيني رئيس قسم العلاقات .ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





الهيئة الوطنية: الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على يومين

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة؛ لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكري 23 يوليو

هنأ نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، وجميع مستشاري مجلس الإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة وجميع قيادات الدولة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .









حرر المطرب الشعبي "عبدالفتاح سلهوب"، بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، بقسم شرطة الدقي، يتهمه بسرقة مقطع من أغنيته "كورونا". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





دعوى مستعجلة تطالب باستبعاد مرشحي الأحزاب من النظام الفردي

أقام الصيدلي هاني سامح المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقيادتها وأعضائها علي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





الإدارية العليا: حرية التعبير في وسائل الإعلام مشروطة بالحس الوطني (فيديو)

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص برئاسة المستشار عبدالعزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا في الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا، برفض الطعن بإجماع الآراء المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ضد أحمد عبدالحي السنديوني وتأييد حكمًا تاريخيًا أصدرته محكمة القضاء الإدارس بكفر الشيخ بجلسة 7 أغسطس 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية ضد نظام حكم الإخوان يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدود التعبير فى وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطني دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





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