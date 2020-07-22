أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020.. المعدن الأصفر يواصل تسجيل القمم التاريخية

أسعار الذهب

تستمر أسعار الذهب فى القفز ليترفع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات بسوق الصاغة ومحلات الذهب مقارنة بسعر أمس الذى صعد فيه بنحو 8 جنيهات، وعالميًا سجل سعر المعدن الأصفر ذروة جديدة في تسعة أعوام مع تراجع الدولار والفضة تخطت حاجز 20 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 : 702.75 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 820 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 937.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6560 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب

قال وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات، إن سعر جرام الذهب وصل لـ818 جنيه تزامنًا مع الارتفاعات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب، نابع من لجوء المستثمرين إلى الذهب، كملاذ آمن للإستثمار في ظل أزمة الذهب.



