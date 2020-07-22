أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020.. المعدن الأصفر يواصل تسجيل القمم التاريخية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب

تستمر أسعار الذهب فى القفز ليترفع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات بسوق الصاغة ومحلات الذهب مقارنة بسعر أمس الذى صعد فيه بنحو 8 جنيهات، وعالميًا سجل سعر المعدن الأصفر ذروة جديدة في تسعة أعوام مع تراجع الدولار والفضة تخطت حاجز 20 دولارا.



أسعار الذهب فى مصر:


سعر جرام الذهب عيار 18 : 702.75 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 820 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 937.25 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب : 6560 جنيهًا


توقعات أسعار الذهب

قال وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات، إن سعر جرام الذهب وصل لـ818 جنيه تزامنًا مع الارتفاعات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب، نابع من لجوء المستثمرين إلى الذهب، كملاذ آمن للإستثمار في ظل أزمة الذهب.

وتابع "أمين، إن على المواطن رغم ارتفاع أسعار الذهب، عليه أن لا يبيع ما في حوزته من الذهب، ويشتري بقدر الإمكان، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب في نهاية العام، معقبًا: "برقبتي المواطن يشتري ذهب، ولو مجبش حقه أنا هاخده منه".


أسعار الذهب عالميًا: 


حافظت أسعار الذهب على أعلى مستوى في 9 أعوام بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، مع القلق حيال زيادة في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا، وإن كانت هذه المخاوف جاءت محدودة بفعل أنباء إيجابية حول لقاح محتمل ضد الفيروس.

وتلقى المعدن الدعم من ضعف العملة الأمريكية والتي تتداول عند أدنى مستوياتها في حوالي 4 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

 

كما استفاد الذهب من توقعات تسارع التضخم على خلفية تدابير التحفيز الاقتصادية، الأمر الذي عزز الطلب على الملاذ الآمن باعتباره تحوط ضد زيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة.

 

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم على اتفاق بشأن صندوق التعافي في حزمة تحفيز جديدة بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس  بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 26.50 دولار ليصل إلى 1843.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر لعام 2011.

 

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1.4 بالمائة رابحاً 25.29 دولار ليسجل 1843.08 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 95.351.

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