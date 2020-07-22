عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:47 م
كريم وزيري
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو لحظة إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.
وقال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت القوات في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.
وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، منذ قليل، أن قوات التأمين للارتكاز الأمني تعاونت مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.
وتابع: نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.
وأكدت القوات المسلحة، استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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