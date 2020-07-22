قامات ماسبيرو.. همت مصطفى أول الإعلاميين للعمل بالتليفزيون ومن قرأ نشرة الأخبار

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هي قامة كبيرة من قامات التليفزيون المصري ولقبت بـ"أم المذيعات" نظرًا لأنها من أول العاملين في ماسبيرو.



وبمناسبة مرور 60 عامًا على افتتاح التليفزيون المصري، نلقي الضوء على أولى العاملات في هذا الصرح الكبير، وهي الإعلامية الكبيرة همت مصطفى.



تمثل همت مصطفى، تاريخًا من العطاء فى مجال الإعلام صنعه حضورها الطاغي على الشاشة خلال فترة عملها بصوتها المميز.



ولدت في 12 يناير عام 1929 بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفي عام 1950 حصلت على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة القاهرة، والتحقت بالإذاعة عام 1951 كمذيعة بالبرامج العربية وتتلمذت على يد الإذاعى حسنى الحديدي، بالبرامج السياسية لفترات طويلة.



قدمت في الإذاعة العديد من البرامج السياسية، كما كانت تقوم بقراءة النشرات الإخبارية وكانت تقدم برنامجًا إذاعيًا أسبوعيًا بعنوان "الأسبوع فى ساعة".



انفردت بتقديم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في برامج مباشرة للجمهور المصري في مناسبات مختلفة أشهرها عيد ميلاده، اشتهرت بحوارها معه، في يوم 24 ديسمبر عام 1978 في مسقط رأس الرئيس ميت أبو الكوم بالمنوفية.



ظهر السادات بالجلباب والعباءة، واشتهرت تلك اللقاءات أيضًا بمقولة "همت يا بنتى" التي كان السادات يرددها لها أثناء اللقاء.



اختيرت همت مصطفى، ضمن أول الإعلاميين للعمل بالتليفزيون عند تأسيسه فى عام 1960 وكانت أول مذيعة يشاهدها الجمهور على الشاشة وأول من قرأ نشرة الأخبار فى التليفزيون المصري.



وفي عام 1962 تولت الإشراف على القناة الثانية مع بداية عملها بالتليفزيون ثم عينت في يوليو عام 1965 مديرة للبرامج التوجيهية في التليفزيون إلى جانب قراءة النشرة فى الإذاعة والتليفزيون.



وانتدبت خبيرة للبرامج في اتحاد الإذاعات العربية ثم أصبحت وكيلة للتليفزيون ومديرًا عامًا للأخبار والشئون السياسية عام 1978.



من أهم البرامج التي قدمتها فى التليفزيون "خلي بالك" و"على شط النيل" وبرنامج المسابقات "3 في 3" إلى جانب بعض البرامج السياسية.



من أهم السفريات التي قامت بها زيارة إلى سوريا عام 1958 لتقديم حفلات أضواء المدينة بدمشق وإلى ألمانيا فى بعثة دراسية عام 1960 لمدة شهرين وإلى السعودية لتغطية موسم الحج عام 1964.



جسدت الفنانة إسعاد يونس دورها في فيلم أيام السادات، ورحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة همت مصطفى في 14 ديسمبر 1995م.