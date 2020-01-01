إعلامي: "الجيش قدامه 100 مليون مصري.. وإحنا قدها"

قال الإعلامي رامي رضوان، إن جميع الشعب المصري مصطف خلف قيادته السياسية في أي قرار تتخذه بشأن الأزمة الليبية، مؤكدًا على ثقته في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار القرارات الصحيحة في التوقيتات الصحيحة.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الجيش قدامه 100 مليون مصر، واللي عايز بواجهنا، إحنا قده وقدود".



وتابع الإعلامي، أن "ربنا يحفظ بلدنا من كل من يريد لها الشر، وكلنا في ظهر القيادة السياسية وواثقين في القرارات الصح في التوقيتات الصح، والجيش والشرطة هما صمام الأمام لهذا البلد، وعلينا حمايتها من كافة الاتجاهات".



جاء ذلك في أعقاب صدور بيان القوات المسلحة، والذي أعلن فيه العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت القوات في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية.



وأضاف المتحدث العسكري في بيان له مساء الثلاثاء، أن قوات التأمين للإرتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير أربع عربات منهم ثلاثة عربات مفخخة.



وتابع "الرفاعي": نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وأصيب أربعة آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.



وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.



