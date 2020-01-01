محافظ البحر الأحمر يكشف سبب تسجيل "صفر إصابات"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة سجلت صفر إصابات فيروس كورونا، مرجعا هذا الأمر إلى وعي أهالي محافظة البحر الأحمر، حيث أنهم التزموا بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن أهالي المحافظة كانوا يريدون عودة الحياة لطبيعتها، وأن يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، ولهذا كانوا حريصين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه لم يرصد إلا حالات مخالفات بسيطة أثناء جولاته التفقدية بالمحافظة، معقبا: "الإجراءات الاحترازية كانت على أعلى مستوى".





آخر مستجدات فيروس كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



