بعد التأهل للبريميرليج.. ليدز يونايتد يُبرم عقد رعاية ضم مع "أديداس"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
أبرم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، عقد رعاية ضخك مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، حيث ستمد الفريق بالملابس والتجهيزات الرياضية لمدة 5 مواسم قادمة.

وجاء عقد الرعاية الجديد بعد أيام قليلة من صعود ليدز للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 16 عاما قبل أن يكلل جهوده بالفوز بلقب دوري البطولة الإنجليزية.

وقال أندريا رادريتزاني مالك ليدز إن النادي يحتاج إلى "استثمارات إضافية" إذا أراد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف في بيان نقلته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى عودتنا للدوري الممتاز في الموسم المقبل، والتعاون مع أديداس الذي يعتبر أحد أشهر الأسماء في عالم الرياضة، ما يمثل بداية جديدة للنادي".

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