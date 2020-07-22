منتخبات الريشة الطائرة تخضع للمسحة الأولى لكورونا قبل استئناف النشاط

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي

خضع لاعبو المنتخبات الوطنية للرئيسة الطائرة والجهازين الفني والإداري للمسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات والعودة للنشاط مرة أخرى.

وتم أخد المسحة الأولى من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل مقر اتحاد اللعبة بمدينة نصر بمقر الإتحادات الرياضية.

وكان اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي قد وضع خطة استعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة فى البطولات القارية والدولية المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

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