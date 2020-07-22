كلوب يقدم طلبا لجماهير ليفربول

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
طالب مدرب ليفربول يورغن كلوب جماهير النادي بالاحتفال في المنازل إذ يستعد لتسلم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب مباراته ضد تشيلسي غداً الأربعاء.

وضمن فريق كلوب لقب دوري الأضواء لأول مرة خلال 30 عاماً قبل 7 مباريات على النهاية وسيتسلم الجائزة في منصة تتويج خاصة شيدت في مدرج كوب في إستاد أنفيلد.

وحذرت شرطة مرسيسايد الجماهير من تكرار التجمعات الكبيرة التي حدثت بالمدينة عقب حسم ليفربول اللقب الشهر الماضي وسط مخاوف انتشار عدوى "كوفيد-19".

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء: "لا نريد القول إن هذا التصرف خاطئ تماماً ولكنه ليس صائباً".

وأضاف: "في أول فرصة سانحة سنقيم حفلاً لكن عندما تكون الظروف مناسبة، إنه تحد لكننا واجهنا تحديات أكبر مع هذا النادي، ابقوا في منازلكم مع العائلة".

وأنفق المنافس تشيلسي مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات بالفعل لضم المهاجمين حكيم زياش وتيمو فيرنر إذ يتطلع فريق المدرب فرانك لامبارد للمنافسة بقوة على اللقب في الموسم المقبل.

لكن كلوب قال إنه لن يعتبر قلة نشاط ناديه في فترة الانتقالات مبرراً إذا لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم القادم.

وتابع المدرب الألماني: "أشعر بالرضا عن تشكيلتي بنسبة 100% وأنا كنت هنا في العام الماضي عندما أراد الناس أن نتعاقد مع بعض الأسماء، لا يتعلق الأمر بعدم الرغبة ولكننا نحاول اتخاذ قرارات صائبة ثم جاء كوفيد وتغير الوضع وليس للأفضل، نشتري إذا كان لدينا المال والحاجة لذلك وإذا لم نمتلك شيئاً منهما لن نشتري ولن نعتبر ذلك مبرراً".

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