محلل سياسي: مصر لن تسمح بتكرار تجربة العراق في سد النهضة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:16 ص
سد النهضة
سد النهضة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، إن مصداقية دولة إثيوبيا أصبحت على المحك بعد تلاعبها في حقيقة ملء السد، مؤكدا أن مصر لن تسمح أن يكون سد النهضة مثل سد أتاتورك الذي منع المياه عن سوريا والعراق.

وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوضع أصبح يحتاج إلى عمل دبلوماسي وسياسي وتفاوضي بهدوء، منوها بأنه لا يجب أن تنتقل العلاقة بين مصر وأثيوبيا من نزاع إلى عداء

وأضاف المحلل السياسي، أنه لا يجب أن يأخذ أي طرف من أطراف مفاوضات سد النهضة موقفا أحاديا، مشيدا بموقف مصر في إدارة عملية التفاوض.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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