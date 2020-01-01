محلل سياسي: مصر لن تسمح بتكرار تجربة العراق في سد النهضة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، إن مصداقية دولة إثيوبيا أصبحت على المحك بعد تلاعبها في حقيقة ملء السد، مؤكدا أن مصر لن تسمح أن يكون سد النهضة مثل سد أتاتورك الذي منع المياه عن سوريا والعراق.





وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوضع أصبح يحتاج إلى عمل دبلوماسي وسياسي وتفاوضي بهدوء، منوها بأنه لا يجب أن تنتقل العلاقة بين مصر وأثيوبيا من نزاع إلى عداء





وأضاف المحلل السياسي، أنه لا يجب أن يأخذ أي طرف من أطراف مفاوضات سد النهضة موقفا أحاديا، مشيدا بموقف مصر في إدارة عملية التفاوض.