محافظ الشرقية: إجراءات التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء "مرنة"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:15 ص
ممدوح غراب
ممدوح غراب
شيماء حسن
قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه هناك زيادة في أعداد الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن خطوات التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء إجراءاته مرنة.

وأضاف "غراب"، في اتصال هاتفي ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على فضائية " دي إم سي": "تلقينا 26 ألف و500 طلب تصالح بعدما تم اتخاذ إجراءات صارمة بالإزالات".

وتابع محافظ الشرقية، أن "حجم التعديات كبير ونعمل على إزالة أي مخالفا، وهذا موروث قديم وهناك مناطق تم تشييدها بالمخالفة على مناطق زراعية، ونعمل على إعادة الانضباط بشان مخالفات البناء واستعادة حق الدولة، وتلقينا 3000 طلب الأسبوع الماضي للتصالح مع الدولة".

وكان غراب، قد أكد على التعامل بصرامة وحزم مع مخالفات البناء، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزالات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON": "الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللي مش جاد سيتم إزالة مبناه المخالف".

وأشار، إلى أنه يوجد ٣٠ ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا: "أن الصرامة الشديدة لازم تتم عشان يعود الالتزام للحفاظ على هيبة الدولة".

وفي الوقت الحالي، حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.

خطوت التقديم بالطلبات
وللتقديم بطلب التصالح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.

حسب القانون بعد تلك الخطوة، يتم دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء بوابة الفجر الفجر العقار المخالف الإجراءات الصارمة

أخبار تهمك

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ يوم

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 12 ساعة

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

آخر موعد 30 سبتمبر.. 6 خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

متحدث الوزراء: 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. ويمكن تقسيط المبلغ الكلي على 3 سنوات

نائب محافظ الشرقية: تنفيذ عدد من الإزالات للأبنية المخالفة

" التطوير العقاري" توضح طريقة تحديد قيمة التصالح في المخالفات (فيدييو)

كيف يتم تحصيل مقابل التصالح؟.. أهم ما ورد بقانون مخالفات البناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

06:40 ص

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً