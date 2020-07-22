بمناسبة مرور 60 عامًا.. أشهر المذيعين والمذيعات في تاريخ التليفزيون المصري

Advertisements



يحتفل اليوم التليفزيون المصري بمرور 60 عامًا على افتتاحه، والذي افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر.



21 يوليو عام 1960، تم إنشاء مبنى التلفزيون المصري وبدء الإرسال التلفزيوني لأول مرة فى مصر.



افتتح الإرسال في السابعة مساء بخطاب الرئيس جمال عبد الناصر، في مجلس الامة اثناء الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وأقبل المصريون على الشوارع لمشاهدة ذلك الساحر الجديد الذي تم الترويج له بعمل شاشات كبيرة بعدد من الميادين العامة واقتربت الساعة السابعة وتجمع جمع غفير من المواطنين.



كان التليفزيون مبهرًا وجاذبًا للانتباه، واحتل مكانة كبيرة في كل بيت فأصبح لا يمكن الاستغناء عنه، قدم وظيفة مهمة للبشر فعمل على ربط المجتمعات المختلفة، فمن خلاله يستطيع المرء معرفة ما يدور حوله.



وبمرور الأيام تحول ماسبيرو إلى مركز للإشعاع الثقافي والمعرفي في العالم العربي من المحيط للخليج، ظهر على الساحة إعلاميون على مستوى عال من الحضور والحرفية.



وتم إنتاج برامج شديدة الثراء وتم إنتاج مسلسلات وأفلام متميزة، وشيئًا فشيئًا احتل التليفزيون المصري قمة الهرم الإعلامي، من الإنتاج ومهارة المذيعين.



التليفزيون المصري كان فى بداياته كان أبيض وأسود، حتى دخل الملون عام 1977



وتميز التلفزيون المصري على مدار سنواته، بتقديمه مجموعة كبيرة من الإعلاميين ومقدمي البرامج الذي ارتبط بهم الجمهور بشكل كبير.



الإعلامية سلوى حجازى، والتى ظهرت مع بداية انطلاق التليفزيون، وقدمت العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ومن برامجها لقاء المشاهير واستضافت فيه أم كلثوم، وبديع خيري، ونجاة الصغيرة.



ومن أشهر الوجوه الإعلامية ليلى رستم، والتي عملت كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة باللغة الفرنسية، وقدمت العديد من البرامج السياسية والفنية منها نجمك المفضل واستضافت عبد الحليم حافظ، وصباح، وأحمد رمزي، وغيرهم.





الإعلامية سميحة عبد الرحمن، والتي لقبت بلقب "ماما سميحة"، وقدمت برنامج جنة الطفل، والمذيعة أماني ناشد والتي قدمت برنامج مجلة التليفزيون وعلى شط النيل وسهرة مع فنان.



انضم المذيع أحمد سمير، للتلفزيون المصرى فى عام 1963 وشهد التليفزيون ظهور المذيع أحمد فراج، الذي اشتهر بنقل الإذاعات الخارجية وحفلات أم كلثوم، وقدم ألف حلقة من برنامج نور على نور.



و أول من قرأ نشرة الأخبار المذيعة الكبيرة همت مصطفى، ومن أشهر لقاءتها التي جمعتها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



الإعلامية سوزان حسن، بدأت في الالتحاق بماسبيرو عام 1986 عملت كمذيعة ربط بالتليفزيون المصري، تسيير العمل في القطاع الفضائي، رئيس قطاع التليفزيون عن الفترة من 252005 حتى 2742009، عضو منتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي.



من أبرز الوجوه المميزة في التلفزيون المصري الإعلامية سهير شلبي، خلال مشوارها الإعلامي عددًا من البرامج التي حققت نجاحًا مثل: "نجوم في القلب، دردشة، وتقديم حفلات ليالي التليفزيون.



كانت الإعلامية نجوى إبراهيم، واحدة من الوجوه المميزة والتي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مشوارها الإعلامي وإرتبط بها الجمهور بشكل كبير وبالأخص الأطفال حينما قدمت برامج الأطفال لسنوات عديدة.



بدأت نجوى إبراهيم عملها في التلفزيون المصري كمذيعة في ماسبيرو في عام 1963، وقدمت العديد من البرامج وكان من أشهرها "اخترنا لك" وبرامج المسابقات الأشهر "فكر ثواني وإكسب دقايق"، كما اشتهرت بتقديم عدد من برامج الأطفال كان من أشهرها برنامج "عصافير الجنة"، والذي ظهر به شخصية عرائس الأطفال الشهيرة "بقلظ" والذي حقق نجاحا كبيرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وبعد نجاح البرنامج وشخصية "بقلظ" تم تقديم برنامج "صباح الخير" للأطفال.



التحق العديد من نجوم ماسبيرو بالتليفزيون ومنهم منى جبر، وفايزة واصف وملك إسماعيل، وسامية الأتربي، ودرية شرف الدين، نهال كمال، وغيرهم من المذيعين والمذيعات الذين أثروا التليفزيون المصري بالعديد من البرامج المختلفة الثرية التي مازال الجمهور يتذكرها حتى الآن.

