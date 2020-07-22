إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

تقرر بصفة رسمية إلغاء مباراة الزمالك الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر أن تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .

جاء ذلك بعد تلقي أحمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الجيش بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر إلغاء المباراة.

عاجل - ظهور 18 حالة فيروس كورونا فى الانتاج الحربي

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود 18 حالة إيجابية فيروس كورونا داخل نادى الانتاج الحربي والذي يقيم معسكر بشرم الشيخ .

وقال رئيس اللجنة الطبية في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت" :" اكتشفنا مفاجأة تواجد 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الإنتاج الحربي، سنعيد إجراء المسحة الطبية على جميع اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني والإداري".

وأضاف:" لاعبو الإنتاج الحربي كانوا قاموا بإجراء المسحات الطبية وجاءت جميعها سلبية، ولكنهم بعد مرور أسبوع على تواجدهم في معسكرهم الخارجي بمدينة شرم الشيخ وقعت المفاجأة".

وأكمل:" التصور الطبيعي لما حدث هو تعرض أحد اللاعبين بصفوف الإنتاج بتلقيه العدوى ولم يلتزم بالإجراءات التي طالبنا بتطبيقها وهي التباعد لذا تم إصابة هذا العدد الكبير".

وأختتم:" هناك أندية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، وهذا ما طالبناه من كل الفرق، بأهمية تعقيم الغرف والتباعد الجسدي بين اللاعبين وعدم ملامسة الأسطح".


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