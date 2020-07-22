غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة، لمدة 16 ساعة اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدًا الأربعاء وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي نظراً لتنفيذ أعمال كبارى، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس.
 

المناطق هى (منشية البكري- منشية الصدر -الحرس الجمهوري- القوات الجوية- السكرتارية- دار الهيئة الهندسية - دار القوات الجوية).

 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة
غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة

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