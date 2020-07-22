أستون فيلا يقهر أرسنال بهدف تريزيجيه ويقترب من البقاء فى البريميرليج

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:08 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمى

حقق نادى أستون فيلا فوزا هاما على أرضه أمام نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين حيث نجح لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف فريقه الوحيد فى المباراة ليحصل استون فيلا على ثلاث نقاط تبعده عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

بينما شارك أحمد المحمدي الظهير الأيمن للمنتخب المصري وأستون فيلا حتي الدقيقة 20 وخرج بداعي الإصابة التي تعرض لها أثناء المباراة.

بهذه النتيجة يرفع نادى أستون فيلا رصيده من النقاط الي 34 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يظل نادى أرسنال فى المركز التاسع قبل جولة من نهاية البريميرليج.

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تريزيجيه الدوري الإنجليزي استون فيلا آرسنال

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