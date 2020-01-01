محافظ الغربية: تلقينا 21 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:00 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
شيماء حسن
كشف طارق رحمي، محافظ الغربية، عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء مع نهاية سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في عدد طلبات التصالح بالمحافظة فيما عدا 8 حالات.

وقال رحمي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على فضائية " دي إم سي": "تلقينا 21 ألف طلب ونتوقع تزايد تقديم الطلبات في الفترة المقبلة، وآخر ميعاد للتصالح مع نهاية سبتمبر وبعدها سيتم إزالة فورية لكل المخالفات ومن لم يتقدم بطلب للتصالح".

وأضاف " مسموح لأي فرد سواء كان مالك العقار أو مالك الشقة أو المستأجر أن يتقدم بطلب التصالح في المخالفة التي يقطن بها، كل من يشتري وحدة سكنية يتوجه إلى الحي لابد من التوجه للتأكد من قانونية وعدم مخالفة المبنى الذي يسكن فيه".

الغربية تستعيد أراضي الدولة
وفي وقت سابق كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد استقبل طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بمقر الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتي انطلقت في 8 يوليو الجاري لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادةحق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم الإشارة إلى أن المحافظة نجحت في إزالة 274 حالة تعدي على مساحة 20 ألف متر في مجال التعديات على الأراضي الزراعية والمباني.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ الإزالات دون تهاون، والتعامل مع التعديات بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.

كما تم خلال الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة، في ظل قرارات مجلس الوزراء بالفتح التدريجي لبعض المنشآت الخدمية والمطاعم والكافيهات والمقاهي والمحال التجارية وتحديد مواعيد رسمية لغلقها.
وطالب شعراوي بضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن علي المنشآت الخدمية وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير بعض نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، حيث وجه الوزير شعراوي بتكثيف الأعمال للانتهاء في المواعيد المحددة في إطار تنشيط السياحة الدينية والثقافية بالمحافظة.

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