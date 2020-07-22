القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:57 م
أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
قال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث بإسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل، أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

وتابع "الرفاعي": نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

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