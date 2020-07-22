البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم إجراءات التحفيز ونتائج أعمال، وارتفاع معنويات المستثمرين بعد أن اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو للمساعدة في إخراج المنطقة من أزمة الوباء.

في الولايات المتحدة، يراقب المستثمرون المحادثات بشأن مشروع قانون التحفيز القادم حيث يواجه المشرعون ضغوطا لتمرير تشريع قبل نهاية الشهر الذي سيشتهد انتهاء صلاحية برامج الحزمة التحفيزية الأولى.

وأعلنت "آي.بي.إم" تجاوز أرباحها وإيراداتها تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تراجعت أرباح "كوكاكولا" في الربع الثاني لكنها تجاوزت التوقعات.

وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها في الختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا التي دفعت "ناسداك" للهبوط وحيداً.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 159.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 26840.4 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3257.3 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 10680 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءَ بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 95.195.

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