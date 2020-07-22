وزيرة الهجرة تكشف كواليس زيارة الإعلامية نجوى إبراهيم لها وطبخها "ورق عنب" (فيديو)

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كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،عن كواليس زيارة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم لمنزلها وإعدادهما "ورق عنب" مع بعضهما، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية لقاء جمعهما فى برنامج "بيت العائلة".



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لقاءها الأول عقب توليها حقيبة الوزارة مع الإعلامية نجوى إبراهيم أحدث بينهما علاقة قوية، وتابعت:"تم استضافتى فى برامج كثيرة جدًا ولكن هذا اللقاء أثر فى كثيرًا لانها خدتنى فى حتة تانية خالص بأسلوبها الرائع".



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم،:"مجرد أنى سمعت أسم ماما نجوى السعادة التى كانت جوايا انى هشفها كانت غريبة جدًا..مكنتش متخيلة فعلًا..ولما سألتنى عن معرفة بالطبخ قلت ليه نعم أعرف وبعرف أطبخ ورق عنب..فقالت لى خلاص أنا هجيلك البيت..ولما جت أنا كنت عملت ورق العنب.. فقالت لا هنبدأ من جديد..وفعلًا عملنا ورق عنب من جديد".



هذا وقدم الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" مفاجأة بمشاركة وظهور المذيعة نجوي إبراهيم " ماما نجوي " وستطرح الأغنية يوم ٣ يوليو كما كشف منتجها مصطفي إسماعيل.



أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وإنتاج الشركة العالمية وقد انتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا من مونتاج ومكساج أستعدادً لطرحه في الموعد المحدد.



منير كان قد بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي إذ كان المخرج أحمد عبد المحسن يقوم بالتصوير في الفترة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً كل يوم.



يذكر أن نجوي إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام ١٩٨٤ خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير " استديو 84 " وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغني عدد من اغانيه منها أم الضفاير وصبيه وقمر.



