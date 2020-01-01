سوريا: تسجيل وفاتين و18 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 540، كما تم تسجيل شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 160.

كما أعلنت الصحة السورية، عن تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 31.

ومن جانبه قال مصدر في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العاملة في مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في مناطق الشمال السوري إلى 19 بعد تسجيل إصابة جديدة.

من ناحيته، قال مصدر طبي في المشفى الوطني بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، إنه تم "إنهاء الحجر الصحي للمرضين والأطباء المصابين بفيروس كورونا في المشفى الوطني بعد شفاءهم وصدور نتائج التحليل الجديدة، والتي أثبتت خلوّهم من الفيروس".

كان وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي حذر أمس من تفشي فيروس كورونا في سوريا بعد تجاوز عدد المصابين 500 شخص، وتوسع انتشار المرض مما قد ينذر بتفش أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ 34 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

07:36 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً