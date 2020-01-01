نجم آرسنال على رادار برايتون

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برايتون الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية بأن هذا اللاعب هو الظهير آنسلي مايتلاند نايلز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نايلز لم يعد لديه فرصة في المشاركة كثيراً مع المدفعجية في ظل تواجد هكيتور بيلرين وسيدريك سواريس على الجهة اليمنى وبوكايو ساكا وكيران تيرني وسياد كولاسيناك على الجهة اليسرى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نايلز البالغ من العمر 22 عاماً هو من ناشيء آرسنال وسبق أن لعب على سبيل الإعارة مع إيبسويتش تاون.

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