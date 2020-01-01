أمريكا تتهم صينيين باختراق بيانات كورونا وأسرارا دفاعية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اتهامها صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض "كوفيد-19" وشركات أخرى حول العالم.

وفي وثائق للمحكمة نشرت اليوم الثلاثاء، قالت السلطات الأمريكية، إن الصينيين لي شياو يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

وتزعم عريضة الاتهام بأن متسللين إلكترونيين يعملون من 2014 وحتى 2020 وحاولوا مؤخرا سرقة أبحاث متعلقة بمرض السرطان.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


أخبار تهمك

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ 37 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ حوالي 3 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ 18 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

07:36 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً