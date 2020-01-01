الإسكان عن مشروعات الإسكان المتوسط: الوحدات جاهزة على التسليم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة طرحت وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمشروعات "سكن مصر، ودار مصر، وجنة"، حيث تتراوح مساحة الوحدات من 100 إلى 150 متر، معقبا: "الوحدة تسليم مفتاح".

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة طرحت كراسة الشروط على موقع الوزارة لتوضيح كافة التفاصيل عن الوحدة، منوها بأن يمكن تقسيط سعر الوحدة على 20 عاما.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.
واستعرض «إسماعيل» في بداية الاجتماع رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولي إهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم إعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2021) وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.

وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.

وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بأن الإجتماع يأتي في ضوء الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.

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