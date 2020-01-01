أسعار الذهب تحافظ على أعلى مستوي في 9 أعوام بنهاية التعاملات

حافظت أسعار الذهب على أعلى مستوى في 9 أعوام بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع القلق حيال زيادة في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا، وإن كانت هذه المخاوف جاءت محدودة بفعل أنباء إيجابية حول لقاح محتمل ضد الفيروس.





وتلقى المعدن الدعم من ضعف العملة الأمريكية والتي تتداول عند أدنى مستوياتها في حوالي 4 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.





كما استفاد الذهب من توقعات تسارع التضخم على خلفية تدابير التحفيز الاقتصادية، الأمر الذي عزز الطلب على الملاذ الآمن باعتباره تحوط ضد زيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة.





واتفق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم على اتفاق بشأن صندوق التعافي في حزمة تحفيز جديدة بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 26.50 دولار ليصل إلى 1843.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر لعام 2011.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1.4 بالمائة رابحاً 25.29 دولار ليسجل 1843.08 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 95.351.