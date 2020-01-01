التعليم العالي: بدء امتحان القدرات 8 أغسطس المقبل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى أنه تضمن مناقشة 45 ملفًا، أبرزهم أجندة العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع التربية والتعليم، ليبدأ العام الدراسي 17 أكتوبر المقبل وينتهي الفصل الدراسي الأول في 6 فبراير لمدة أسبوعين على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني منتصف يوليو 2021.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الوزارة حققت نجاح كبير فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والامتحانات تسير بشكل مرضي جدًا.

وعن عملية التنسيق، قال إنه تم اعتماد عملية التنسيق وامتحان القدرات لتبدأ فى 8 أغسطس وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر، وخاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولي.





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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.





وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم





وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.



