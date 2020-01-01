ظهور حالات كورونا في صفوف الإنتاج الحربي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
مصطفي الجندي

اكتشف مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، ظهور العديد من الإصابات بين اللاعبين والجهاز الفني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثبتت المسحات التي أجراها اللاعبين والجهاز الفني والإداري، إصابة مختار مختار المدير الفني للعجلات الحربية، وأسامه محمد، المدرب، بجانب مجموعة من اللاعبين.

وقام مسؤولو فريق الإنتاج الحربي، بإلغاء المعسكر الذي كان مقاما في شرم الشيخ لتجهيز اللاعبين لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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