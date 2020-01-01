مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:29 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد الدمتناوي
انتشرت بعض الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية، عن إصابة طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الجديدة، بإصابات مزمنة تمنعة من المشاركة مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من مسؤولى المقاولون العرب، توضيحا بخصوص ما تردد عن معاناة طاهر محمد طاهر، من إصابات مزمنة.

وكان طاهر محمد طاهر قد وقع على عقد انضمام للقلعة الحمراء، لمدة خمس مواسم.

وأوصت اللجنة بعرض طاهر محمد طاهر على كونسولتو طبى قبل مشاركته فى التدريبات عقب انتهاء ارتباطاته مع المقاولون العرب، من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد من عدم شكواه من إصابة مزمنة، تؤثر على مستواه مع المارد الأحمر.

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