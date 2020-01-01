استجابة لمختطف الرهائن.. رئيس أوكرانيا يطالب المواطنين بمشاهدة فيلم أبناء الأرض

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن استجابته لطلب خاطف الرهائن في لوتسك، ويحث المواطنين على مشاهدة فيلم "أبناء الأرض".

ويعد فيلم "أبناء الأرض" هو عبارة عن وثائقي حول استغلال البشر للحيوانات في التدجين والترفيه أو لإنتاج الملابس والطعام والذي تم إخراجه عام 2005.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصل شخصيا بخاطف الرهائن في مدينة لوتسك بشمال غربي أوكرانيا، وأن الخاطف أطلق سراح 3 من المحتجزين.

كما وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن "الشرطة استقبلت الأشخاص الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، وقبل ذلك اعتبر خاطف الرهائن أن "الرهائن بحالة سيئة"، مشيرا إلى أن "من بينهم مصابا واحدا وامرأة حاملا وطفلا".

وقام المدعو مكسيك كريفوش باختطف حافلة ركاب في مدينة لوتسك الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، مهددا بتفجير الحافلة وعبوات ناسفة أخرى في المدينة عن بعد.

وطالب خاطف الرهائن من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم "إرهابيون"، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ "النظام القائم".

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