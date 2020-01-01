جامعة الأزهر تشارك في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

شارك نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، التي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تعد من كبرى المسابقات المتخصصة في تدريب وتأهيل الشباب وخاصة طلاب المرحلة الجامعية وحشد مواهبهم وابتكاراتهم ومساعدتهم في إطلاق مشروعات ريادية على أرض الواقع، ضمن خطة الجامعة في التحول نحو مفهوم الجامعة الريادية الشامل.





وقام نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، بعمل فريق ترويجي للمسابقة من الطلاب والذي أسهم في مشاركة ٩٥٠ طالب في معسكر تكوين الأفكار الذي نظمت2ه الأكاديمية علي هامش المسابقة، وتأهل ٤٣٤ طالب تم اجتيازهم للتدريب في التقديم للمسابقة، مما يعد خطوة هامة في إعداد وتخريج طلاب على مستوى عالٍ من الناحية العلمية ومؤهلين لسوق العمل في شتى المجالات والتخصصات بحيث يكون قادرًا على التفكير العلمي البناء والعمل الجماعي ‬ والتفكير بطريقة إبتكارية وإبداعية.





وشارك طلاب وخريجي الجامعة في المسارات الخمسة للمسابقة والتي من المنتظر اعلان نتيجة المتأهلين في نهاية الشهر الجاري، في إطار اتجاه الجامعة في عقد شراكات مع كافة منظمات المجتمع المدني لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.





ودشنت جامعة الأزهر، نادى ريادة الأعمال بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بمشروعات مميزة تساهم في تنمية المجتمع وتحقيق رؤية مصر2030، ضمن اهتمام الجامعة بمجال ريادة الأعمال والتأهيل لوظائف المستقبل والمساهمة في الحد من البطالة.





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أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر بسوهاج، مبادرة "إيد على إيد تساعد"، بالاشتراك مع مجموعة من شباب مركز جرجا، في إطار دعم فرع المنظمة بالمحافظة لجهود الدولة، وتوجيه العمل التطوعي والميداني للمشاركة في القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19.





تشمل المبادرة عمل تحاليل للكشف عن الأعراض الاولية للفيروس لغير المقتدرين مجانا، وبالتعاون مع أحد معامل التحاليل الطبية المشاركة في المبادرة، كذلك تم إعداد وتجهيز عدد من شنط العلاج المجانية لتوزيعها على الحالات الإيجابية المكتشفة.





أكد الشيخ عبد الرحمن اللاوي الأمين العام للفرع، على استمرار المبادرة داخل نطاق مركز جرجا، مشيرًا أنه من المخطط لها أن تنتشر في كافة أرجاء مراكز محافظة سوهاج في المرحلة المقبلة.





وقال الشيخ عمر نصر عضو المنظمة، أنه تم عمل تحاليل أولية لعدد 25حالة منهم 7 حالات اشتباه، تم توجيههم لعمل مقطعية علي الصدر للتأكد من سلامتهم، وذلك ضمن البرتوكول المتبع، بالتنسيق مع مسؤولي الصحة بالمحافظة؛ وأضاف أنه في حالة ظهور حالات إيجابية سيتم توفير شنط العلاج مجانا،كذا وقياس الأوكسجين مجانا ومتابعة منزلية للحالة من قبل الشباب المتطوعين بالمبادرة.



