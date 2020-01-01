أسعار النفط تسجل أعلى مستوي منذ مارس بالختام

واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في 4 أشهر، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي على خلفية إجراءات التحفيز ولقاح محتمل ضد وباء كورونا.









واستفاد الذهب الأسود من أنباء إيجابية حول تطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد-19"، الأمر الذي من شأنه أن يقلل مخاوف الدخول في حالة من الإغلاق الوطني مجدداً.





كما الخام الأمريكي تلقى الدعم من صفقة صندوق التعافي الأوروبي لدعم اقتصادات الكتلة الأكثر تضرراً من الوباء العالمي.





وعلى صعيد آخر، تشير حسابات وكالة رويترز إلى أن روسيا تعتزم خفض شحناتها النفطية من موانئ البلطيق والبحر الأسود في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس القادم (1.04 مليون طن) بنسبة تصل إلى 24 بالمائة مقارنة مع أول 10 أيام من الشهر الجاري (1.36 مليون طن).





ومن جهة أخرى، ينتظر المستثمرون إعلان البيانات الأولية حول مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم، على أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى 41.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مارس الماضي.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 2.5 بالمائة ليصل إلى 44.35 دولار للبرميل.