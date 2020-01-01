فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأظهر الأهلي اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بالموسم المقبل خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للأحمر.





وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنه لا يريد التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف، مفضلًا الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع إنبي ومدافع منتخب مصر الأوليمبي.





وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأحمر أنه سيقوم بحل مشكلة الدفاع بالاعتماد على المدافعين الذين يملكهم حاليا بالاضافه إلى عودة أحد المعارين إلى الخارج بدلا من انفاق الأموال بلا فائدة في الصيف.





وطالب رينيه فايلر إدارة القلعة الحمراء فقط بأن يتم ضم مهاجم أجنبي مميز في الصيف لتدعيم مركز الهجوم، حيث يفضل المدرب السويسري التعاقد مع موليكا مهاجم مازيمبي.