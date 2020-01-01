فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بالموسم المقبل خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للأحمر.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنه لا يريد التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف، مفضلًا الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع إنبي ومدافع منتخب مصر الأوليمبي.

وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأحمر أنه سيقوم بحل مشكلة الدفاع بالاعتماد على المدافعين الذين يملكهم حاليا بالاضافه إلى عودة أحد المعارين إلى الخارج بدلا من انفاق الأموال بلا فائدة في الصيف.

وطالب رينيه فايلر إدارة القلعة الحمراء فقط بأن يتم ضم مهاجم أجنبي مميز في الصيف لتدعيم مركز الهجوم، حيث يفضل المدرب السويسري التعاقد مع موليكا مهاجم مازيمبي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر باهر المحمدي الغسماعيلي الأهلي

أخبار تهمك

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ حوالي 3 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 إبريل: قرار مفاجيء بشأن صالح جمعة.. تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يقرر رحيل نجم الفريق.. الأهلي يفاوض كاسحة الألغام

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

فايلر يحسم مصير التعاقد مع نجم الزمالك السابق

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

07:36 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً