لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.. إلغاء حفل جوائز نوبل بسبب كورونا





أكدت صحيفة داجينس نيهتر السويدية، اليوم الثلاثاء، أن المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد ستؤدى إلى الغاء مأدبة جائزة نوبل للمرة الاولى منذ أكثر من نصف قرن.





وأشارت الصحيفة، إلي أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لعام 2020 ولكن المأدبة، التى تقام دائمًا فى 10 ديسمبر وتستقطب حوالى 1300 ضيف، لن تمضى قدمًا، حيث لازالت الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد تتسبب فى إلغاء الأحداث والتجمعات الدولية.





ولفتت إلى أن رئيس مؤسسة نوبل للصحيفة السويدية، أكد أنه هناك مشكلتان، فلا يمكنك جمع الكثير من الناس بجانب بعضهم البعض، ومن غير المؤكد ما إذا كان بإمكان الناس السفر إلى السويد بالقدرالذى يريدونه.





وآخر مرة تم فيها إلغاء المأدبة كانت فى عام 1956، احتجاجًا على غزو الاتحاد السوفييتى للمجر، كما تم إلغاؤها خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.





وتم إنشاء جوائز الإنجازات فى العلوم والأدب والسلام وتمويلها بإرادة مخترع الديناميت السويدى ورجل الأعمال ألفريد نوبل وتم منحها منذ عام 1901.





وجائزة نوبل هى مجموعة من 6 جوائز دولية سنوية تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديرًا للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمى.





وتعدّ جائزة نوبل على نطاق واسع من أهم الجوائز المتاحة فى مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والنشاط من أجل السلام.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.







