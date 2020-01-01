"غرفة الغوص" تطلق المرحلة الأولي من إستراتيجية التحول الرقمي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية  عن الإنتهاء من المرحلة الأولي من التحول الرقمي لخدمات الغرفة بإطلاق موقعها الالكتروني الجديد، الذي يشمل العديد من الخدمات الالكترونية كتسجيل الحسابات الخاصة بالمحترفين التي تتيح لهم إصدار وتجديد البطاقات وحجز الاختبار الكترونياً دون الحاجة لزيارة مقار الغرفة لتسهيل الحصول على الخدمات من أي مكان بطريقة رقمية وعصرية عبر الإنترنت، كما يحتوي الموقع الالكتروني على بنك معلومات خاصة يوضح كافة الإجراءات والاشتراطات المعلنة، معلومات عن مواقع وأنشطة الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر وإمكانية التواصل مع الغرفة عن طريق عدة وسائل تواصل إلكترونية مختلفة وخدمات أخري عديدة. ندعوكم لتصفح الموقع للتعرف على الخدمات من خلال الرابط التاليwww.cdws.travel

يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة في إطار السعي الدائم للتطور وتحقيق التميز والريادة في مجال صناعة سياحة الغوص والأنشطة البحرية والجدير بالذكر أنه جاري العمل على الإنتهاء من المرحلة الثانية التي تشمل المزيد من الخدمات كطلب المعاينات، شهادات المعادلة والخبرة، خطابات الإستثناء، إصدار خطابات العضوية، إمكانية سداد قيمة الخدمات إلكترونياً وإرسال المستندات والبطاقات عبر خدمات التوصيل.

للتعرف على الخدمات والشرح التفصيلي للخطوات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات عن طريق البوابة الإلكترونية لخدمات المرحلة الأولي أو الخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق البريد الإلكتروني لحين إنتهاء المرحلة الثانية.  

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