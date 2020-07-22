إليسا تُعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:55 م
اليسا
اليسا
هبة أحمد

أعلنت الفنانة إليسا عن موعد نزول ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، المُقرر طرحه يوم 23 يوليو الجاري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت:" فخورة باللي راح،ومتفائلة باللي جايي،وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلب نضيف "صاحبة رأي" رح تصدر بـ 23 تموز".

ومن ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان"قهوة الماضي" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ميكس إدوار مونييه.

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