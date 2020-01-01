مجانا.. مدينة صينية تجري اختبارات للكشف عن المصابين بكورونا لجميع سكانها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت مدينة أورومكي الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري اختبارات لجميع سكانها البالغ عددهم 3.6 ملايين شخص، حيث رصدت آخر بؤرة عدوى بفيروس كورونا المستجد في البلد الآسيوي.

وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية، أن جميع الاختبارات ستجري بشكل مجاني، وتهدف السلطات من ورائها للكشف عن مصدر انتقال العدوى بالفيروس التاجي.

وحتى الآن سجل إقليم شينغيانغ الصيني (شمال غرب)، وعاصمته أورومكي، 55 إصابة بفيروس كورونا منذ رصد بؤرة العدوى الأسبوع الماضي.

ودفع ذلك سلطات مدينة أورومكي لاتخاذ إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، كالعزل وتعليق عمل المواصلات، وستنظم الآن حملة واسعة النطاق لإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في وقت سابق اليوم، عن رصد 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى أن 3 منها وافدة من الخارج، والثمانية الأخرى انتقلت العدوى إليها محلياً وجميعها سجلت في شينغيانغ. 



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


أخبار تهمك

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و نصف

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

08:35 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً