مجانا.. مدينة صينية تجري اختبارات للكشف عن المصابين بكورونا لجميع سكانها





أعلنت مدينة أورومكي الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري اختبارات لجميع سكانها البالغ عددهم 3.6 ملايين شخص، حيث رصدت آخر بؤرة عدوى بفيروس كورونا المستجد في البلد الآسيوي.





وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية، أن جميع الاختبارات ستجري بشكل مجاني، وتهدف السلطات من ورائها للكشف عن مصدر انتقال العدوى بالفيروس التاجي.





وحتى الآن سجل إقليم شينغيانغ الصيني (شمال غرب)، وعاصمته أورومكي، 55 إصابة بفيروس كورونا منذ رصد بؤرة العدوى الأسبوع الماضي.





ودفع ذلك سلطات مدينة أورومكي لاتخاذ إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، كالعزل وتعليق عمل المواصلات، وستنظم الآن حملة واسعة النطاق لإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في وقت سابق اليوم، عن رصد 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى أن 3 منها وافدة من الخارج، والثمانية الأخرى انتقلت العدوى إليها محلياً وجميعها سجلت في شينغيانغ.













هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.







