منى عبد الغني تكشف عن تفاصيل تعرضها لهبوط ونقلها للمستشفى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:20 م
منى عبدالغني
منى عبدالغني
الفجر الفني
كشفت الإعلامية منى عبدالغني أنها تعرضت أمس الاثنين عقب إنتهاء حلقة برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" لهبوط في الدورة الدموية ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قالت منى عبدالغني خلال حلقة اليوم من البرنامج مع الإعلامية سهير جودة على قناة CBC، إن بالصدفة كانت حلقة اليوم عن المسعفين ودورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن ابنها نقلها بسرعة إلى المستشفى أمس لتلقي العلاج وسط تعاون من جانب المسعفين والعاملين في القطاع الطبي.

أشادت الإعلامية بدور القطاع الطبي والمسعفين في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر وسط تراحم كبير يراه الجميع في أعيونهم، على الرغم من أن هناك أكثر من 10 مسعفين توفاهم الله بسبب كورونا وإصابة قرابة المائة جراء الفيروس.

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة. 


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