مانشستر سيتي يسحق واتفورد بالأربعة في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على حساب مضيفه واتفورد، بأربعة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 31، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها بن فوستر في الدقيقة 40، ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، وأضاف ايميريك لابورت الهدف الرابع في الدقيقة 66.





ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف ليفربول الذي سيتسلم كأس الدوري عقب مباراته مع تشيلسي غدا الأربعاء، فيما توقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز السابع عشر ليصبح مهددا بقوة نحو الهبوط لدوري البطولة (الدرجة الأولى).



