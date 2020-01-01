كارتيرون يوجه رسالة لنجوم الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.





وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.





وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.





كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.











