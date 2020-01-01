"يستحق فرصة".. محمد رمضان يوجه رسالة لمخرج مسلسله المقبل "موسى"

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أعلن الفنان محمد رمضان عن مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل موسى، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.



وتوجه رمضان برسالة من القلب لمخرج مسلسله القادم قائلًا: بعد ان شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت إننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة موسى مسلسل رمضان 2021، تأليف ناصر عبدالرحمن إنتاج تامر مرسي، ثقة في الله نجاح.



وكان رمضان قد أعلن مساء أمس عن تأجيل مسلسل أحمد زكي والذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل وذلك لحين التفاوض مع الورثة.



جدير بالذكر أن محمد رمضان كان قد طرح كليب تيك توك وشاركه الغناء سوبر ساكو وحقق الثنائي بالعمل نجاحًا كبيرًا.