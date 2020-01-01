اليابان: استقرار أسعار المستهلكين بعد شهرين من التراجع

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر

أظهر تقرير حكومي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في اليابان استقرت في يونيو دون تغيير عما كانت عليه قبل عام، بعد هبوط على مدى شهرين متتاليين بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

 

وهبطت أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 0.2%، مسجلة أول انخفاض منذ 40 شهرا.

 

ويتوقع بنك اليابان المركزي حدوث انكماش، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ستنخفض بنسبة 0.5% للعام المالي الحالي حتى مارس 2021، مقارنةً مع تقديرات بانخفاض تتراوح بين 0.3% و0.7% في أبريل، بحسب توقعات البنك الاقتصادية.

 

وذكر البنك المركزي أن التوقعات للنشاط الاقتصادي والأسعار "غير واضحة للغاية"، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتغير اعتمادا على عواقب الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والاقتصادات الخارجية.

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