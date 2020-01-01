هاتفيا.. وزيرا الخارجية الإماراتي والإيطالي يبحثان تطورات جائحة كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بحث بن زايد و لويجي دي مايو تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة اثار هذه الحائجة وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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