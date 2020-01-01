التعليم تحيل واضعي امتحان التفاضل والتكامل للثانوية إلى التحقيق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
ريم محمود
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان، ومشرفى عموم تقدير قطاعات القاهرة، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحاني مادتى (التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة الفراغية) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع مشرفي الدرجات.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وخلال الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بالسؤال عن مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذى عقد اليوم 21 يوليو 2020 طبقًا للجدول المعتمد، وأكد الحضور أن أسئلة الامتحان واضحة الصياغة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، ويشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج حتى تاريخ ايقاف الدراسة 15 مارس 2020، وعليه فقد أقر الحضور بأنه لا يوجد أى إضافة أو تعديل بنموذج الإجابة، ويصبح نموذج نهائي بعد صدور نتيجة العينة العشوائية.

ثم ناقش الدكتور رضا حجازى مستوى امتحان التفاضل والتكامل مع الحضور، وأفاد الحضور أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وهناك تدرج فى الأسئلة من حيث مستوى الصعوبة، وشامل لجميع أجزاء المقرر ويقيس مستويات الطلاب، أما فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله فى النماذج الأخرى فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل، وبالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح فى هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب لأى من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).

لذا قرر الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان ضرورة تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير ومتابعة ذلك التعديل، وإعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية بعد إعادة تصحيحها، ووجه بإحالة اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان إلى الشئون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ جمال محمد يوسف مدير عام تنمية مادة الرياضيات، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان.

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مصر طارق شوقي امتحان التفاضل والتكامل التربية والتعليم

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