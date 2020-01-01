نجم بروسيا دورتموند ينتقل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة





ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ليوناردو باليردي نجم دفاع بروسيا دورتموند الألماني وصل إلى فرنسا من أجل إتمام إنتقاله إلى أوليمبيك مارسيليا.





وأفادت شبكة مونتي كارلو الفرنسية بأن باليردي سينضم إلى أوليمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 14 مليون يورو.





وأوضحت الشبكة الفرنسية أن باليردي إنتقل إلى بروسيا دورتموند في يناير 2019 قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل مبلغ 15.5 مليون يورو.





وأشارت الشبكة الفرنسية باليردي البالغ من العمر 21 عاماً شارك مع الفريق الأول في ثماني مباريات معظمها كبديل ولا يبدو أنه تكيف مع الفريق بالشكل المطلوب.



