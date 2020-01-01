وزير التعليم: 120 حالة غش و19 إصابة بكورونا فى امتحانات الثانوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم كانوا حريصين بشكل كبير على صحة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 17 حالة إصابة بكورونا بين 1.4 مليون طالب بالثانوية العامة، وحالتي إصابة بين المراقبين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تسريب الامتحان في أي مادة، ولكن يوجد حالات غش إلكتروني تراوحت بين 5 إلى 20 في كل مادة، مؤكدا أنه ما يقرب من 120 طالبا تم ضبطهم بالغش.

ولفت إلى أنه من الأحرى على الطلاب تدريب أنفسهم على الاسئلة الجديدة في النظام الإلكتروني والذي يبدأ تطبيقة بداية من العام المقبل، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لن تكون مجدية في ظل النظام الإلكتروني.


في وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.

وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف ااستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب.

وأشار خلال مؤتمر صحفي " أون لاين" أن كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه.

وأوضح شوقي أن هذا العام هو آخر ثانوية عامة بالنظام التقليد، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددأ أن الدروس الخصوصية غير قانونية.

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