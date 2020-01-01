"ديزل موهبة" يخوض أولى مشاريعه السينمائية بعد تجربته في الإعلانات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 يخوض الفنان الشاب محمد عبدالله عبدالمولى، والشهير بـ"ديزل موهبة"، أولى تجاربه السينمائية بفيلم كوميدي جديد من بطولة النجمين الشابين حمدي الميرغني وأوس أوس، وذلك بعد نجاحه في مجال الإعلانات التلفزيونية المصورة لكبرى الشركات. 

وقال الفنان محمد عبدالله، إن الفيلم لم يتم الاستقرار على اسمه بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه معتز التوني، وكان مقرر انطلاق تصويره في عام 2018، وتم تأجيله بسبب انشغال الأبطال في مسلسل لرمضان 2020 عرض رمضان الماضي بعنوان "2 في الصندوق". 

ومن المقرر عقد جلسات عمل لسرعة الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لبدء تصويره خلال الفترة القصيرة المقبلة لعرضه مطلع العام المقبل 2021 على أقل تقدير عقب الانتهاء من مراحل التصوير والمونتاج. 

يذكر أن "ديزل موهبة" له تجارب متعددة فى التمثيل على مسارح الجامعات، بالإضافة إلى مشاركته فى عدد من الإعلانات، وله مشاركة مسرحية مميزة أمام الفنان محمد الشرنوبي قبل انطلاق شهرته فى الغناء.

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