بسبب كورونا.. رئيس زيمبابوي يفرض حظر التجوال في البلاد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجوال في ساعات الليل في البلاد اعتبارا من غد الأربعاء 22 يوليو لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واعتبر المعارضون أن قرار الرئيس يهدف إلى منع أنصار المعارضة من الخروج في تظاهرات من المقرر أن تجري الأسبوع القادم.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في زيمبابوي بلغ أكثر من 1700 حالة، وحصيلة الوفيات 26 حالة، حسب موقع Worldometers.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانغاغوا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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