"النواب الليبي": مصر ورئيسها يقدمون دعما حقيقيا للشعب الليبي

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، إن مصر ورئيسها وبرلمانها وجيشها يقدمون دعمًا حقيقًا للشعب الليبي لمواجهة الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه بقناة الغد، هناك تنسيق مستمر بين الجيش المصري والجيش الليبي من أجل التصدي للميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.

وأوضح أنه لا أحد يريد الحرب والجميع يريد التسوية السياسية لكن تركيا والمليشيات تخرق وقف إطلاق النار وتعمل على عسكرة الأزمة.

وأكمل بلحيق أن المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا للحرب لا يعرفون جغرافية الأرض لذلك سوف يهزمون لأنها أرضنا.





وافق مجلس النواب المصري بالإجماع، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهامَ قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الغربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، وأشار المجلس إلى أن القوات المسلحة وقياداتها.





ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.





وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.