نشأت الديهي: الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات، وفشلت في منع الحروب الدولية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا علينا أن نبحث عن منظمة دولية بديلة تكون فاعلة في منع النزاعات ومحاسبة الدول المارقة مثل تركيا وقطر، اللتان تمارسان إرهابًا في وضح النهار، ومجابهة هذا يكون بالقانون الدولي، ولكن سحقًا للمنظمات الضعيفة التي لا تقوى على تغيير الواقع ولا تقوى على مواجهة رئيس فاشل إرهابي يدعي أردوغان، وأمير فاشل فاسد يدعى تميم.





وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، أهل الشر في الأرض، وأسفل أهل الأرض، معقبًا: "واحد يدفع والأخر يرب ويدمر، وأينما حل الأتراك والقطريون أعلم أن هناك كارثة".





ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.





وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



