الديهي للمصريين: لن نسلم من أفعال الخونة المرتزقة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:32 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال قوات خارج البلاد في مهام قتالية لقي تأييد من جميع أفراد الشعب المصري، باستثناء الخونة المرتزقة الموجودين خارج البلاد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أمس كان يوم مصري وطني بامتياز، وكانت الروح المصرية للمواطن المصري في عنان السماء، متابعًا للمصريين: "أننا لن نسلم من أفعال الخونة المرتزقة ولا أقوالهم ولا شائعاتهم، وسوف يحاول أهل الشر في قطر وتركيا وبريطانيا تحويل الخير لشر والحق لباطل".

وتابع "الديهي"، هل نحن منتبهون لما يُحاك لنا، من محاولات لشق الصف وخفض الروح المعنوية للمواطن المصري والتشكيك في كل خطوة وحركة للقيادة والدولة المصرية.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي مصر سد النهضة جلسه سريه الوضع فى ليبيا اجتماع مجلس الدفاع الوطني

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الديهي": مصر الدولة الوحيدة المهيأة للحفاظ على الأمن القومي العربي

بعد موافقة البرلمان.. عمرو أديب: "مصر مش بتهوش ولا بتهزر"

عمرو أديب: مصر لا تكون ميليشات.. والقبائل الليبية تستنجد بمصر من أيام عمر المختار (فيديو)

بعد الموافقة على إرسال قوات للخارج.. "أديب": "اللي يحب يجرب يقرب" (فيديو)

متحدث البرلمان عن "إرسال قوات خارج البلاد": أول قرار بإجماع كامل

النواب الليبي: استقبلنا قرار البرلمان المصري بتأييد كبير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

08:35 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً