ولفرهامبتون يعلن رحيل لاعبه إلى كوفنتري سيتي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
أعلن نادي وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي لكرة القدم عودة لاعبه الشاب ريان جيليس إلى فريق كوفنتري سيتي على سبيل الإعارة قبل بداية موسم 2020/2021.

وذكر وولفرهامبتون في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن جيليس قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع كوفنتري، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة حيث توقفت منافسات دوري الدرجة الأولى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي في بيانه أن عودة جيليس لكوفنتري على سبيل الإعارة هي خطوة جديدة لتطوير اللاعب الذي افتتح سجل مشاركاته مع الفريق الأول بمواجهة شروزبيري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2018/2019.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة.

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